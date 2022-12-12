Даниал Ахметов высказался об эффективности своих заместителей

Аким ВКО Даниал Ахметов в кулуарах правительства высказался о необходимости избавиться от неэффективных кадров, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что 12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что акимы должны избавиться от своих неэффективных кадров. В этой связи поинтересовались, какая работа будет проводится в аппарате акимата ВКО.





"Мы обсудим. Все мои замы очень большие профессионалы. Ержан Нурбаев – более 25 лет проработал в сфере сельского хозяйства, Шакарым Буктугутов – в производстве. Заместитель по экономическим вопросам учился в США и тоже является большим профессионалом. Мы в акиматы берем только высоких профессионалов. Но президент сказал очень правильные вещи – еще раз обсудим". Даниал Ахметов

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о своем политическом долголетии.





7 декабря 2022 года глава государства переназначил Даниала Ахметова акимом Восточно-Казахстанской области.



