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Даниал Ахметов высказался об эффективности своих заместителей

ВКО, кадры Фото: пресс-служба акимата ВКО
Аким ВКО Даниал Ахметов в кулуарах правительства высказался о необходимости избавиться от неэффективных кадров, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что 12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что акимы должны избавиться от своих неэффективных кадров. В этой связи поинтересовались, какая работа будет проводится в аппарате акимата ВКО.


"Мы обсудим. Все мои замы очень большие профессионалы. Ержан Нурбаев – более 25 лет проработал в сфере сельского хозяйства, Шакарым Буктугутов – в производстве. Заместитель по экономическим вопросам учился в США и тоже является большим профессионалом. Мы в акиматы берем только высоких профессионалов. Но президент сказал очень правильные вещи – еще раз обсудим". Даниал Ахметов
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о своем политическом долголетии. 

7 декабря 2022 года глава государства переназначил Даниала Ахметова акимом Восточно-Казахстанской области.

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