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В Китае отменили цифровую слежку за больными коронавирусом

В Китае отключили отслеживающее приложение Фото: pixabay
12 декабря власти Китая заявили, что отключат приложение для отслеживания поездок в районы, где зафиксированы заболевшие КВИ. Это стало еще одним большим шагом властей в отказе от стратегии нулевой терпимости к COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Государственная "Маршрутная карта связи" отслеживала местоположение человека в зоне повышенного риска, основываясь на сигнале его телефона. Ее отключат 13 декабря, передает Times of India

"Маршрутная карта" была центральной частью политики Китая в борьбе с КВИ. Миллионы людей должны были вводить номера своих телефонов для получения разрешения на путешествия между провинциями, посещения мероприятий и общественных мест.

Это лишь одно из множества приложений для отслеживания, которые регулируют повседневную жизнь в Китае на протяжении всей пандемии. При этом большинство людей по-прежнему используют местные ограничения специалистов, установленные в городе или провинции. 

Ослабление ограничений на COVID-19 уже повлияло на спрос на внутренние поездки. Рейсы из двух главных аэропортов Пекина, как ожидается, скоро вернутся к 70% пассажиропотока от уровня 2019 года. 

В понедельник в Китае сообщили о 8626 случаях заболевания внутри страны. Но поскольку тестирование больше не является обязательным для большей части населения, считается, что число заболевших гораздо больше.

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