В Китае отменили цифровую слежку за больными коронавирусом

12 декабря власти Китая заявили, что отключат приложение для отслеживания поездок в районы, где зафиксированы заболевшие КВИ. Это стало еще одним большим шагом властей в отказе от стратегии нулевой терпимости к COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Государственная "Маршрутная карта связи" отслеживала местоположение человека в зоне повышенного риска, основываясь на сигнале его телефона. Ее отключат 13 декабря, передает Times of India.

"Маршрутная карта" была центральной частью политики Китая в борьбе с КВИ. Миллионы людей должны были вводить номера своих телефонов для получения разрешения на путешествия между провинциями, посещения мероприятий и общественных мест.



Это лишь одно из множества приложений для отслеживания, которые регулируют повседневную жизнь в Китае на протяжении всей пандемии. При этом большинство людей по-прежнему используют местные ограничения специалистов, установленные в городе или провинции.



Ослабление ограничений на COVID-19 уже повлияло на спрос на внутренние поездки. Рейсы из двух главных аэропортов Пекина, как ожидается, скоро вернутся к 70% пассажиропотока от уровня 2019 года.



В понедельник в Китае сообщили о 8626 случаях заболевания внутри страны. Но поскольку тестирование больше не является обязательным для большей части населения, считается, что число заболевших гораздо больше.