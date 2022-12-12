Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается туман 13 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке республики по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег, метель.

На западе, севере, востоке, юге, юго-востоке страны усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -8...-10°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°С, днем -1...-3°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем +1...+3°С.