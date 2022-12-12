Почему качество жизни зависит от вашего дома?

У каждого человека есть свое видение и желание того, каким должно быть его жилье и пространство, где ему будет комфортно. Тогда возникает вопрос: где и как должен жить современный житель мегаполиса, чтобы быть в гармонии с самим собой и окружающим миром.

Инфраструктура, локация и цена играют важную роль при покупке квартиры, но на момент проживания возникают другие предпочтения. Все начинается от желаний и идей о своем лучшем сценарии жизни. Это то, каким вы хотите себя видеть через 10, 20 или 30 лет. Важно выбирать ту среду, которая приведет вас к счастливому будущему. В ходе этих мыслей вопрос жилья занимает весомую долю раздумий.



Люди выбирают не только квартиру, но и новый образ жизни. Начиная с того, во сколько они будут просыпаться, проводить время с семьей, с каким настроем будут ездить на работу, где будут отдыхать или заниматься хобби. Основываясь на этих представлениях, человеку легче определиться с домом своей мечты.

Один из таких вариантов, где можно жить в нашем городе и не тратить время на дороги и пробки – RAMS City Family Space. Предвосхищая ожидания алматинцев, семейный квартал воссоздает то пространство, где продумана среда для комфортной жизни. Выигрышное расположение в одной из развитых точек города – на пересечении улиц Жандосова и Кекильбаева, рядом с крупным ТРЦ MEGA Center Alma-ata. Благодаря чистому воздуху и близости набережной реки Большая Алматинка, жители ощутят баланс природы и города.







Фото: RAMS City Family Space



Особый комфорт для родителей обусловлен наличием современной школы на территории комплекса. Отвести детей в школу у вас займет не больше пары минут, а их безопасность обеспечена круглосуточным видеонаблюдением и охраной. Семейный квартал оснащен всем необходимым для жизни, поэтому вам не потребуется куда-то выезжать – все, что нужно, рядом: коммерческие ряды RAMS-бульвар, детские, work-out площадки и озеленение.





Фото: RAMS City Family Space



RAMS City Family Space обустроен так, чтобы жители всех возрастов наслаждались жизнью, качественным отдыхом и разнообразным досугом. Жилое пространство подстраивается под лучший сценарий жизни каждой семьи. Здесь создается целая коммуна и сообщество соседей на общей территории, которые разделяют единую историю, наполненную уютом и ежедневным комфортом.







Фото: RAMS City Family Space



Вы можете осуществить мечту о просторном доме для большой семьи. Двухуровневые квартиры создают простор – каждый найдет свой уютный уголок, в котором будет комфортно проводить время. Распоряжайтесь зонированием квартиры так, как хотите именно вы.





Фото: RAMS City Family Space



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