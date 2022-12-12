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Доллар подешевел на торгах 12 декабря

торги, курс Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила 12 декабря, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 469,93 тенге, снизившись на 1,63 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня остановился на отметке 67,54 тенге (-0,45).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 498,39 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-473 тенге, евро – по 493-499 тенге, российские рубли – по 7,15-7,4 тенге.

Между тем стоимость нефти растет 12 декабря. Утром цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,57% — до 76,53 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 71,62 доллара. 

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Ирина Лукичева
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