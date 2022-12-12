Население Узбекистана превысило 36 млн человек

Численность постоянного населения Узбекистана на 9 декабря превысила 36 млн человек. В начале 2022 года она оценивалась в 35,271 млн, сообщает Zakon.kz.

Численность постоянного населения Узбекистана, по предварительным данным, на 9 декабря превысила 36 млн человек, рассказали в Государственном комитете по статистике страны.



Численность мужского населения оценивается в 18,1 млн, женского – в 17,9 млн человек.

По итогам первых трех кварталов года (на 1 октября) численность постоянного населения оценивалась в 35,821 млн (мужчин – 18,024, женщин – 17,796 млн), увеличившись с начала года на 549,7 тыс., или 1,6%.

На начало 2022 года постоянное население составляло более 35,271 млн (в том числе мужчин – 17,744 млн, женщин – 17,527 млн).

За 2021 год численность постоянного населения Узбекистана выросла на 712,4 тыс. человек, или 2,1%.

Постоянное население – это население, постоянно проживающее на момент переписи в конкретном населенном пункте или на территории, включая временно отсутствующих.

По численности населения Узбекистан находится на 41-м месте в мире.