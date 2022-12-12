Стало известно, когда в Караганде решат проблему с отоплением
Фото: freepik
В ТОО "Теплотранзит Караганда" рассказали, когда в городе решат проблему с отоплением, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в компании, в настоящее время запланированные ремонтные работы по набивке сальникового компенсатора диаметром 1200 мм завершены. Дренажи закрыты.
Уже приступили к заполнению тепловой сети.
"После заполнения потребители будут переключены к обычной схеме теплоснабжения, в течение трех-четырех часов будет нормализован гидравлический и тепловой режим". Пресс-служба ТОО "Теплотранзит Караганда"
12 декабря в Караганде возникли проблемы с отоплением.
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