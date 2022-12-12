Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году

гороскоп Фото: pexels
Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в следующем году рискуют столкнуться с серьезными финансовыми сложностями, сообщает Zakon.kz.

Овны почувствуют проблемы с финансами уже в январе. Им важно проявить терпение и не поддаваться панике. Продержавшись до лета, они смогут выровнять свое материальное положение.

Девы на протяжении всего года будут вынуждены работать без отдыха. В противном случае они рискуют провалиться в финансовую яму. Увидеть свет в конце тоннеля они смогут осенью.

Стрельцов удивит тот факт, что их доходы не смогут удовлетворять высокие требования. Они смогут избежать глобального провала, однако задумаются о смене работы или об открытии собственного дела.

Козерогов в целом ждет довольное неплохой год, но вот осенью для них начнутся тяжелые времена.

Рыбы почувствуют себя словно на качелях: хорошие заработки будут сменяться финансовыми дырами. Им следует заняться поиском дополнительного заработка и созданием финансовой подушки, пишет rsute.ru.

Ранее астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, представители которых сами портят себе жизнь.



Читайте также

Топ-10 лучших мотивирующих фильмов

Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака

Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Стала чемпионкой мира по боксу
Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу
В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане
В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления