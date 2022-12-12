Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Овны почувствуют проблемы с финансами уже в январе. Им важно проявить терпение и не поддаваться панике. Продержавшись до лета, они смогут выровнять свое материальное положение.
Девы на протяжении всего года будут вынуждены работать без отдыха. В противном случае они рискуют провалиться в финансовую яму. Увидеть свет в конце тоннеля они смогут осенью.
Стрельцов удивит тот факт, что их доходы не смогут удовлетворять высокие требования. Они смогут избежать глобального провала, однако задумаются о смене работы или об открытии собственного дела.
Козерогов в целом ждет довольное неплохой год, но вот осенью для них начнутся тяжелые времена.
Рыбы почувствуют себя словно на качелях: хорошие заработки будут сменяться финансовыми дырами. Им следует заняться поиском дополнительного заработка и созданием финансовой подушки, пишет rsute.ru.
Ранее астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, представители которых сами портят себе жизнь.