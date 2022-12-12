В Кызылординской области автомобиль с роженицей застрял по дороге в роддом

Фото: polisia.kz

Беременная пассажирка направлялась из Жанакорганского района в областной центр. На территории поселка Белколь автомобиль сломался и остановился на обочине дороги, где у женщины и начались схватки, сообщает Zakon.kz.

Во время обхода административной территории сотрудники УП Кызылорды заметили автомобиль. В ходе беседы они выяснили, что пассажирку нужно срочно доставить в больницу.



"Незамедлительно командир роты батальона патрульной полиции Самат Шорагазиев, а также Сагындык Мырзахожаев и Нурболат Амандык связались с каналом "103", обеспечили экстренное прибытие скорой помощи и беспрепятственный доступ к Центру матери и ребенка. Женщину срочно доставили в приемное отделение родильного дома". Пресс-служба ДП Кызылординской области Как выяснилось позже, роженица ждала близнецов. Благодаря оперативности полицейских и профессионализму врачей женщина благополучно родила. В свою очередь, молодая мама поблагодарила сотрудников полиции, оказавших ей оперативную помощь.

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