Казахстанцы впервые в истории взяли "бронзу" на ЧМ по спортивным танцам
Танцоры три раза становились чемпионами Казахстана и входят в ТОП 25 мирового рейтинга WDSF.
Созданием шоу занялась известная российская режиссер-постановщик - Валерия Толмачева, также работавшая с чемпионами России.
Шоу "Роксолана" было основано по сюжету истории правящей династии Османской Империи и популярному сериалу "Великолепный Век", рассказывающему о жизни Падишаха Сулеймана "Великолепного" и Хюрем-Султан "Роксоланы".
Фото: архив танцоров
В шоу были использованы известные мотивы и композиции из сериала "Великолепный Век".
Отметим, что Казахстан первый раз смог занять место в тройке лидеров на данном чемпионате.
Ранее в Португалии прошел Чемпионат мира – 2022 по спортивным танцам, где казахстанский дуэт Тамара Беленькая и Даниил Кузнецов завоевали бронзовые медали в возрастной категории "Юниоры-2" в программе 10 танцев (двоеборье).