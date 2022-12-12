Казахстанцы впервые в истории взяли "бронзу" на ЧМ по спортивным танцам

Казахстанцы Аян Жуматаев и Екатерина Пантелеева с латиноамериканской программой во взрослой категории стали бронзовыми призерами на Чемпионате мира. Соревнования проходили в Германии в несколько этапов, в 3 тура, сообщает Zakon.kz.

Танцоры три раза становились чемпионами Казахстана и входят в ТОП 25 мирового рейтинга WDSF.

Созданием шоу занялась известная российская режиссер-постановщик - Валерия Толмачева, также работавшая с чемпионами России.

Шоу "Роксолана" было основано по сюжету истории правящей династии Османской Империи и популярному сериалу "Великолепный Век", рассказывающему о жизни Падишаха Сулеймана "Великолепного" и Хюрем-Султан "Роксоланы".





Фото: архив танцоров



В шоу были использованы известные мотивы и композиции из сериала "Великолепный Век".

Отметим, что Казахстан первый раз смог занять место в тройке лидеров на данном чемпионате.

Ранее в Португалии прошел Чемпионат мира – 2022 по спортивным танцам, где казахстанский дуэт Тамара Беленькая и Даниил Кузнецов завоевали бронзовые медали в возрастной категории "Юниоры-2" в программе 10 танцев (двоеборье).