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Во Франции экоактивисты разгромили завод

экоактивисты Фото: Twitter/lessoulevements
Завод крупной французской строительной компании Lafarge серьезно пострадал в результате нападения экоактивистов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал BFMTV, масштаб ущерба еще оценивается.

"Мы все еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты все разгромили", – заявил пресс-секретарь компании Lafarge Лоик Лельет.

Уточняется, что на восстановление работы завода уйдет не менее нескольких недель.

Около 200 человек проникли на завод в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Компания отметила "беспрецедентное варварство" экоактивистов, разгромивших строительное оборудование, электрощитки, офисные помещения и транспортные средства на заводе.


Активисты объяснили свои действия тем, что компания загрязняет атмосферу, а также была признана французским судом виновной в "соучастии в преступлениях против человечности".

Прокуратура Марселя начала расследование инцидента.

Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.

14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.

В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

Кроме того, в знак протеста они приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Мюнхена.

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