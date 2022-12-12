Илона Маска освистали во время комедийного шоу

Владельца SpaceX Илона Маска освистали на сцене шоу комика Дэйва Чаппеля, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет британский телеканал Sky News, инцидент произошел в 11 декабря во время концерта в Сан-Франциско. В ходе выступления комика на сцену неожиданно для зрителей вышел Маск, но его появление вызвало неоднозначную реакцию - толпа освистывала его в течение 10 минут. Чаппель же пытался как-то исправить неловкую ситуацию шутками.

"Похоже, некоторые из людей, которых вы уволили из Twitter, находятся в аудитории!" – пошутил юморист.

Но сгладить положение миллиардера у ведущего не вышло.

1 декабря Илон Маск сообщил о начале чистки Twitter от фейковых и спам-аккаунтов. По словам нынешнего владельца Twitter, это может сократить количество подписчиков у пользователей социальной сети.

Ранее, 16 ноября, газета The Washington Post рассказала об ультиматуме Маска сотрудникам: либо те переходят на новый "хардкорный" режим работы, либо увольняются с трехмесячным выходным пособием. Новые условия работы предполагают долгие часы работы с высокой интенсивностью.

19 ноября стало известно, что порядка 1,2 тыс. сотрудников Twitter уволились по собственному желанию за несколько дней. Всего за октябрь число штатных сотрудников компании после массовых увольнений сократилось с 7,5 тыс. до 3,7 тыс.