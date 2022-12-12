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Около половины городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене

транспорт Фото: Zakon.kz
На заседании Комитета транспорта и логистики при партии Amanat заявили о том, что более 5 тыс. городских автобусов в Казахстане, а это около половины единиц авто, нуждаются в замене, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов рассказал телеканалу "Астана", что на обновление автопарка за четыре года из республиканского бюджета уже выделили без малого 80 млрд тенге. Однако есть и дефицит шоферов. Для их привлечения закреплена надбавка к зарплате, а также упрощенный способ получения водительских удостоверений.

"На текущий год применяется новая лизинговая программа для приобретения автобусов со сроком займов до семи лет без первоначального взноса с выделением средств в размере 30 млрд тенге. Также проработан вопрос по упрощению получения удостоверения категории D. В частности, требование по возрасту будет снижено с 25 до 23 лет, стаж водителя – с пяти до трех лет и по категории D1 – от трех лет до одного года". Алмаз Идрысов

Ранее сообщалось, что в Алматы к 2023 году запустят 100 новых школьных автобусов.

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