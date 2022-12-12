Чувство счастья может спровоцировать беспокойный сон – ученые

Исследователи Обернского университета выяснили, что ощущение счастья в течение дня может спровоцировать беспокойный сон, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в журнале Child Development, в исследовании участвовали 323 подростка в возрасте около 17 лет. В течение недели ученые собирали данные о сне подростков с помощью смарт-часов, которые записывали движения конечностей. Также каждое утро испытуемые оценивали качество сна, а каждый вечер – свое настроение в течение дня.

Результаты показали, что ощущение счастья было связано с беспокойным сном. Негативное настроение было связано с большим количеством времени, которое участники исследования провели во сне, и более спокойным сном. Однако субъективная оценка участников показала: хорошее настроение сопровождалось высоким качеством сна, а негативное – плохим.

Отмечается, что данную работу ученые планируют повторить с подростками разных возрастов.