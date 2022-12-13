В Экибастузе перегруженный автомобиль рассыпал уголь, проезжая под мостом

В Экибастузе 34-летнего водителя грузовой автомашины марки MAN привлекли к ответственности за нарушение ПДД сразу по трем статьям административного Кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении полиции города, груз должен был быть укрыт палаткой. Однако этого не было сделано и авто было перегружено, что привело к тому, что во время движения под мостом, уголь рассыпался на асфальте.

По словам первого замначальника УП города Экибастуза Толегена Кудайбергенова, таким образом водитель загрязнил дорогу и создал угрозу безопасности дорожного движения.

Отметим, что видео нарушения прислали полицейским через соцсети.





Экибастузца привлекли к ответственности сразу по трем статьям КРКоАП:

статья 505 части 1 - нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов;

статья 593 части 1 - несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, предусмотренных правилами дорожного движения;

статья 630 части 1 - повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.