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Законодательство РК

В Мангистауской области из-за двух верблюдов на трассе произошло смертельное ДТП

авто Фото: Zakon.kz
На трассе Жетыбай-Актау водитель авто марки Chery Tiggo 8 Luxury, направляясь в сторону города Актау наехал на 2 верблюдов. В результате аварии от полученных травм на месте происшествие скончалась 51-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, трагедия произошла 10 декабря около 19:00.

Уточняется, что 2 пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, где им оказали медпомощь, после чего медики отпустили пострадавших домой. 

Факт был зарегистрирован в ЕРДР ОП Каракиянского района по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначены необходимые экспертизы.

Ведется расследование.

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Елена Беляева
Мангистауская область
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