В Экибастузе во время пожара в жилом доме спасатели эвакуировали троих детей
Фото: Zakon.kz
По время пожара в жилом 6-этажном доме по улице Сатпаева 15 человек эвакуировались самостоятельно, еще 5, среди которых было трое детей, вывели пожарные по лестничному маршу, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе Департамента по ЧС Павлодарской области, ЧП произошло 12 декабря около 17:04.
В переоборудованном под кладовую мусоросборнике горел хозинвентарь на площади 10 кв. м, – уточнили в ведомстве.
Причина и ущерб устанавливаются.
На месте происшествия работали 3 спецмашины и 11 пожарных.
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