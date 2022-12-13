В Экибастузе во время пожара в жилом доме спасатели эвакуировали троих детей

Фото: Zakon.kz

По время пожара в жилом 6-этажном доме по улице Сатпаева 15 человек эвакуировались самостоятельно, еще 5, среди которых было трое детей, вывели пожарные по лестничному маршу, сообщает Zakon.kz.

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