В Актобе дачники замерзают в своих домах из-за падения давления газа

В Актобе подчиненные акима области 12 декабря приняли дачников. После того, как давление газа сразу в 36 садоводческих коллективах упало в два раза, в домах людей стоит невыносимый холод, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, на выходных чиновники побывали в садоводческих коллективах. На сегодняшний день они признают, что ситуация критическая. Когда людям дадут полноценное тепло, сказать точно никто не может.

"Мы сегодня пришли к акимату, потому что мы ни к кому не можем достучаться. Говорят, что горгаз относится к частному лицу. А почему к частным лицам нет никакой управы?! В конце-то концов, мы же тоже люди! Так же платим, такие же деньги. В двойном тарифе платим, потому что мы живем на дачах", - говорит Махаббат Тезекбаева.

Газовики утверждают, что критическую ситуацию создали частники, которые прокладывают на дачи газопровод. По словам сотрудников "КазТрансГаз Аймак", мелкие фирмы делают это как попало – нарушая все существующие нормы. Власти обещают найти и заставить переделать ответственных.

"Мы днем и ночью ходим, без субботы, воскресенья. Ездим, эту проблему решаем. Если труба позволяет, мы давление увеличим. Но, опять же говорю, здесь может быть хлопок, то есть это первые дома, первая линия, они могут завтра какие-то… ЧП может быть. Поэтому вот эти моменты все мы должны учесть". заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров

29 ноября сообщалось о том, что жители поселка в пригороде Актобе напуганы возможным, по их мнению, захватом карьера неподалеку руководством местного завода для сбрасывания радиоактивных отходов.