Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Актобе дачники замерзают в своих домах из-за падения давления газа

В Актобе дачники замерзают в своих домах из-за падения давления газа Фото: freepik
В Актобе подчиненные акима области 12 декабря приняли дачников. После того, как давление газа сразу в 36 садоводческих коллективах упало в два раза, в домах людей стоит невыносимый холод, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, на выходных чиновники побывали в садоводческих коллективах. На сегодняшний день они признают, что ситуация критическая. Когда людям дадут полноценное тепло, сказать точно никто не может.

"Мы сегодня пришли к акимату, потому что мы ни к кому не можем достучаться. Говорят, что горгаз относится к частному лицу. А почему к частным лицам нет никакой управы?! В конце-то концов, мы же тоже люди! Так же платим, такие же деньги. В двойном тарифе платим, потому что мы живем на дачах", - говорит Махаббат Тезекбаева.

Газовики утверждают, что критическую ситуацию создали частники, которые прокладывают на дачи газопровод. По словам сотрудников "КазТрансГаз Аймак", мелкие фирмы делают это как попало –  нарушая все существующие нормы. Власти обещают найти и заставить переделать ответственных. 

"Мы днем и ночью ходим, без субботы, воскресенья. Ездим, эту проблему решаем. Если труба позволяет, мы давление увеличим. Но, опять же говорю, здесь может быть хлопок, то есть это первые дома, первая линия, они могут завтра какие-то… ЧП может быть. Поэтому вот эти моменты все мы должны учесть". заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров

29 ноября сообщалось о том, что жители поселка в пригороде Актобе напуганы возможным, по их мнению, захватом карьера неподалеку руководством местного завода для сбрасывания радиоактивных отходов.

Читайте также

Настоящий праздник футбола – 1Х World Cup Fan Festival

Около половины городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене

Почему качество жизни зависит от вашего дома?

Павел Покровский
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
еда, напитки
Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления