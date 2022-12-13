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Эрдоган объявил об открытии месторождения нефти на 12 млрд долларов

Эрдоган, месторождение нефти в Турии, 12 миллиардов долларов Фото: pixabay
Новое крупное нефтяное месторождение месторождения открыто на северо-востоке Турции, в районе горы Габар. Об этом 12 декабря сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, сообщает Zakon.kz.

По словам Эрдогана, объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 миллионов баррелей, а их стоимость оценивается примерно в 12 миллиардов долларов. Турецкого лидера цитирует агентство "Анадолу"

"Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году".президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции отметил, что качество нефти в этом регионе очень высокое; из четырех местных скважин добывается 5 тысяч баррелей нефти в день.

Со слов Эрдогана, общий объем ежедневной добычи турецкой национальной нефтедобывающей компании Türkiye Petrolleri за пять лет вырос с 40 до 65 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель в Турции планируют увеличить до 100 тысяч баррелей. Эрдоган сказал, что в 2021 году в стране было открыто 34 месторождения. 

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