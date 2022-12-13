Гибель пенсионерки в результате ухода авто под лед в ВКО: таксисту грозит тюрьма

Таксисту грозит тюремный срок за гибель пенсионерки в результате ухода машины с людьми под лед на Бухтарминском водохранилище в Восточном Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, уголовное дело завели по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". В соответствие с ней, водитель может отправиться в колонию на три года. Всех подробностей в полиции не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.





"Уголовное дело находится в производстве. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия". пресс-секретарь ДП ВКО Каракоз Абенова

Трагедия произошла вечером 6 декабря. Управлявший Mercedes водитель поехал по тонкому льду, не дождавшись парома. После того, как авто провалилось, трое пассажиров и водитель успели самостоятельно выбраться, а 72-летняя женщина не успела. Ее тело извлекли со дна водохранилища лишь на второй день поисков.

