Экс-зампремьера Дагестана Мухтара Меджидова осудили на 5 лет – СМИ

Бывшего вице-премьера Дагестана Мухтара Меджидова 12 декабря осудили на 5 лет колонии и выплату штрафа в 900 тысяч рублей за хищение 108 миллионов рублей у Минобороны России, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Согласно деталям уголовного дела, деньги Минобороны выделяло на производство радиолокационных систем посадки РСП-10МН-1. Часть средств направляли на счета предприятия "Русская радиоэлектроника", которым руководил сам Меджидов.



Следствие запрашивало 8 лет колонии для Меджидова. Приговор оказался мягче. Сразу после заседания Мухтара Меджидова заключили под стражу прямо в зале суда.



Летом 2022 года сына Меджидова - Муртазали Меджидова - осудили на 13 лет за убийство 21-летней казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы.

3 декабря 2022 года Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО с высоты 14,7 метра. Казахстанка скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

