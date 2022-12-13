Экс-зампремьера Дагестана Мухтара Меджидова осудили на 5 лет – СМИ
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно деталям уголовного дела, деньги Минобороны выделяло на производство радиолокационных систем посадки РСП-10МН-1. Часть средств направляли на счета предприятия "Русская радиоэлектроника", которым руководил сам Меджидов.
Следствие запрашивало 8 лет колонии для Меджидова. Приговор оказался мягче. Сразу после заседания Мухтара Меджидова заключили под стражу прямо в зале суда.
Летом 2022 года сына Меджидова - Муртазали Меджидова - осудили на 13 лет за убийство 21-летней казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы.
3 декабря 2022 года Мосгорсуд оставил приговор без изменений.
Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО с высоты 14,7 метра. Казахстанка скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.