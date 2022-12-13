5 простых правил, как навести порядок дома

Американские психологи отмечают, что привязанность к дому и идентификация со своими любимыми вещами ассоциируется с психологическим комфортом и безопасностью. Однако это ощущение уходит тогда, когда в доме накапливается много лишнего, сообщает Zakon.kz.

Захламление — коварный процесс. Еще вчера дом казался идеалом уюта, а сегодня похож на базар-вокзал. Становится некомфортно, такая обстановка действует неблагоприятно и забирает много сил, энергии.

Поддерживаем чистоту и порядок:

Планируйте в календаре — ежедневном и еженедельном — время, которое вы посвятите уборке. Установите таймер на 15-30 минут и занимайтесь только уборкой, а после сигнала отложите то, что не разобрано, до следующего раза. Концентрируйтесь на одной зоне за раз. Скажем, только на кухне или только на ванной. Принимайте решения быстро. Полагайтесь на свою интуицию — в таких вещах она обычно не подводит. Если вам кажется, что вещь лишняя и ей нет места в доме, — избавьтесь от нее. Сразу после уборки выкидывайте весь мусор и помечайте то, что вы решили продать или отдать. Не раздумывайте. Сделайте фото всех комнат в том состоянии, которое вас полностью устраивает. Если что-то нарушит его, вы всегда сможете вернуть все как было, пишет psychologies.ru.

Планирование — залог успеха. Эксперты назвали продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее. Заблаговременная покупка продуктов к празднованию Нового года освободит от забегов по магазинам, очередей и избыточных трат.

