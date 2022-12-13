5 простых правил, как навести порядок дома
Фото: pixabay
Американские психологи отмечают, что привязанность к дому и идентификация со своими любимыми вещами ассоциируется с психологическим комфортом и безопасностью. Однако это ощущение уходит тогда, когда в доме накапливается много лишнего, сообщает Zakon.kz.
Захламление — коварный процесс. Еще вчера дом казался идеалом уюта, а сегодня похож на базар-вокзал. Становится некомфортно, такая обстановка действует неблагоприятно и забирает много сил, энергии.
Поддерживаем чистоту и порядок:
- Планируйте в календаре — ежедневном и еженедельном — время, которое вы посвятите уборке. Установите таймер на 15-30 минут и занимайтесь только уборкой, а после сигнала отложите то, что не разобрано, до следующего раза.
- Концентрируйтесь на одной зоне за раз. Скажем, только на кухне или только на ванной.
- Принимайте решения быстро. Полагайтесь на свою интуицию — в таких вещах она обычно не подводит. Если вам кажется, что вещь лишняя и ей нет места в доме, — избавьтесь от нее.
- Сразу после уборки выкидывайте весь мусор и помечайте то, что вы решили продать или отдать. Не раздумывайте.
- Сделайте фото всех комнат в том состоянии, которое вас полностью устраивает. Если что-то нарушит его, вы всегда сможете вернуть все как было, пишет psychologies.ru.
Планирование — залог успеха. Эксперты назвали продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее. Заблаговременная покупка продуктов к празднованию Нового года освободит от забегов по магазинам, очередей и избыточных трат.
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