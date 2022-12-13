Как развивается волонтерство в Акмолинской области

В Акмолинской области в волонтерской сфере активно работают 18 молодежных организаций.

Как отметила главный специалист отдела молодежной политики управления внутренней политики Мадина Сембина, при молодежных ресурсных центрах районов и городов созданы и действуют 84 волонтерских центра, где работают консультативные сall-центры для оказания консультаций молодежи.



При областном молодежном ресурсном центре функционирует Центр обслуживания молодежи. На сегодня туда обратилось более 12 тыс. молодых людей по различным вопросам (юридическим, жилищным, трудоустройства, предпринимательства и др.).

В регионе есть примеры добровольного подвижничества. Более пяти лет активную деятельность ведет общественный фонд "Доброе сердце Lider.kz". За все время существования общественного фонда, а это порядка шести лет, под руководством Ирины Катуховой была оказана помощь более 1 млн семьей. В фонде задействовано более 50 волонтеров.





Фото: ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области"



Также общественным фондом "Доброе сердце Lider.kz" открыт и функционирует пансионат для одиноких пенсионеров, ставший для многих постояльцев вторым домом. В центр могут обратиться и женщины, подвергшиеся домашнему насилию и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Пансионат рассчитан на 22 места.

Инициативной группой "Семья Лутошкиных" реализован проект "Теплые встречи". Проект послужил хорошим примером для активизации и развития культуры серебряного волонтерства в области.

На постоянной основе реализуется проект "Диспетчерская служба". Цель проекта – оказание помощи лицам с ограниченными возможностями.

В начале становления проект работал по принципу "Нам позвонили – мы помогли". Сейчас это крупный проект, охватывающий большую часть людей с особыми потребностями. Действует своя служба приема заявок, куда может обратиться любой нуждающийся.

В рамках проекта волонтерами принято более 400 заявок, 15 человек с особенными потребностями обращаются к ребятам на регулярной основе. Волонтерами решен вопрос по установке 20 пандусов в социально значимых объектах.

В рамках реализации общенационального проекта Birgemiz: Qamqor волонтерами области реализуется 23 малых гранта.





Фото: ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области"



"Волонтерская деятельность способна изменить мировоззрение людей, нуждающихся в помощи, дать почувствовать заботу о себе, и волонтеров, служащих людям и государству, удовлетворяющих потребность в общении и самоуважении, осознающих свою нужность. Волонтерство дало возможность быть полезным тому, кто нуждается в помощи и поддержке, а также быть в центре важных событий для региона и страны в целом", – отметил и.о. руководителя областного ведомства Сабырхан Кенжебаев.

К слову, акмолинские волонтеры активно участвуют в единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, где зарегистрировано 1180 волонтеров и 90 организаций из региона.