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Нужно ли платить ИПН при продаже жилого дома, если он расположен на участке с коммерческим целевым назначением

нужно ли платить налог при продаже жилого дома, расположенного на коммерческом земучастке Фото: pexels
Необходимо ли оплачивать ИПН при продаже жилого дома, если земельный участок под ним имеет целевое назначение "кафе"? На этот вопрос ответили в Комитете госдоходов, передает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов сообщили, что при возникновении дохода от прироста стоимости при реализации некоммерческого имущества (жилой дом), находящегося на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности, возникает имущественный доход.

Вместе с тем при возникновении дохода от прироста стоимости при реализации коммерческого имущества, такого как земельный участок с целевым назначением "кафе", вне зависимости от срока владения такими объектами также возникает имущественный доход.

"Таким образом, у физического лица, получившего имущественный доход, есть обязательства по представлению декларации по ИПН (форма 240.00) в срок до 31 марта года, следующего за годом, в котором получен такой доход, и уплате ИПН по ставке 10% не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход", – заключили в КГД.

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) – вид налогообложения, взимаемый с физических лиц с получаемого дохода.

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