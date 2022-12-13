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В Атырау многодетную иностранку выдворили из страны

В Атырау многодетную иностранку выдворили из страны Фото: скриншот видео
В Атырау выдворили из страны многодетную мать, которая управляла машиной под воздействием наркотиков. Также, как рассказали Zakon.kz в полиции региона, 30-летняя иностранка и шестеро ее детей находились на территории города без документов.

Стражи порядка уточнили, что женщина прибыла в Атырау в 2013 году и потеряла документы. Кроме того, у ее шестерых детей 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 годов рождения также не имелось документов.

"Сотрудники Отдела миграционной службы получили справку о рождении детей из городского роддома, оказали юридическую помощь и через посольство Узбекистана способствовали выдаче свидетельства для возвращения гражданки на родину", — рассказали в полиции.

Как добавили в пресс-службе, постановлением специализированного суда по административным правонарушениям по Атырау 30-летняя гражданка Узбекистана с шестью детьми выдворены за пределы РК.


12 ноября стало известно, что четверо граждан Шри-Ланки выдворены из Казахстана за нарушение миграционного законодательства.

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