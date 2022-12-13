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Обещал обменять тенге на рубли по "выгодному" курсу: в Алматы задержан подозреваемый

Обещал обменять тенге на рубли по "выгодному" курсу: в Алматы задержан подозреваемый Фото: Zakon.kz
В Алматы по подозрению в совершении ряда мошенничеств задержан 28-летний мужчина. По выявленным фактам полиция проводит расследование по статье "Мошенничество", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте polisia.kz, мужчина обещал обменять тенге на рубли по "выгодному" курсу.

"Мужчина посредством соцсетей опубликовал объявление об обмене тенге на рубли по "выгодному" курсу. На данный момент следствием доказана причастность подозреваемого к четырем фактам обмана. Как выяснилось в ходе следствия, в одном случае он "обменял" 300 тыс. тенге, в другом – 1 млн тенге".Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев

По выявленным фактам проводится расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В полиции считают, что обманутых может быть гораздо больше.

В этой связи стражи порядка призывают внимательно посмотреть на фото и, в случае опознания, позвонить по телефонам: 8-747-359-79-24; 8-708-909-75-76; 8-701-775-08-35.

Обещал обменять тенге на рубли по

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы поймали мошенника, сдававшего несуществующие квартиры.

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Динара Халдарова
Алматы
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