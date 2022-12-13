Драка мужчины и председателя ОСИ в Алматы попала на видео

В одном из Telegram-каналов 13 декабря появилось видео. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео сказано, что драка снята в помещении ОСИ ЖК Mega Towers. Мужчина в черном, устроивший драку с председателем ОСИ – действующий сотрудник ДСБ Департамента полиции Алматы. Он пришел разбираться из-за жалоб жильцов на две квартиры, сдаваемые посуточно.





Как рассказали жители, что в этих квартирах шумят, скандалят, а полиция вообще не реагирует.

В полиции прокомментировали данный инцидент.

Человек на видео к УСБ ДП города Алматы, ДСБ МВД РК никакого отношения не имеет. Сведения о его принадлежности к органам внутренних дел не соответствуют действительности. Пресс-служба ДП Алматы

В полиции отметили, что заявление по факту драки поступило 12 декабря. По данному факту проводится проверка.



Все обстоятельства устанавливаются.

В конце ноября в Алматы мужчину забили камнями до смерти.



