Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации

Нургуль Мауберлинову освободили от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра РК 13 декабря, сообщает Zakon.kz.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.



Окончила Саранское педагогическое училище им. Абая, Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году.

В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

2006–2008 годы была главным специалистом, главным экспертом, начальником Отдела мониторинга электронных СМИ Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

2008–2012 годы была главным консультантом Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012–2016 годы занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.

2016-2018 годы была председателем Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

2018-2019 годы была вице-министром информации и коммуникаций РК.

2019-2020 годы работала вице-министром информации и общественного развития РК.

В 2020-2022 годы являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.