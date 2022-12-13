Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года
в Карагандинской области.
Окончила Саранское педагогическое училище им. Абая, Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начала в 1992 году.
В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.
2006–2008 годы была главным специалистом, главным экспертом, начальником Отдела мониторинга электронных СМИ Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
2008–2012 годы была главным консультантом Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.
В 2012–2016 годы занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.
2016-2018 годы была председателем Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.
2018-2019 годы была вице-министром информации и коммуникаций РК.
2019-2020 годы работала вице-министром информации и общественного развития РК.
В 2020-2022 годы являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.
С февраля 2022 года по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.