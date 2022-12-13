Разработано положение о Координационном совете РК по обеспечению законности и борьбы с преступностью

Генеральная прокуратура РК разработала положение о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, сообщает Zakon.kz.

Координационный совет координирует деятельность правоохранительных и государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также обеспечивает взаимодействие этих органов, обмен информацией и согласованность их действий при реализации общих задач.

Основными задачами Координационного совета являются:

1) координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов в защите прав и свобод граждан, укреплении законности и правопорядка, а также в борьбе с преступностью;

2) выработка согласованных предложений и действий, направленных на повышение эффективности правоохранительной деятельности, совершенствование ее правового регулирования;

3) определение основных направлений борьбы с преступностью на основе анализа и обсуждения состояния преступности, ее структуры и динамики, а также прогнозирование тенденций развития преступности и иных правонарушений.

Для реализации этих задач на Координационный совет возлагаются следующие функции:

выработка стратегии борьбы с преступностью и правонарушениями, привлечение к этой работе государственных органов, общественных организаций и средств массовой информации. Определение основных приоритетов в работе системы правоохранительных органов, регионов с наиболее неблагополучной криминогенной обстановкой, реализация комплекса мер по профилактике и предупреждению преступлений в этих регионах и в целом по стране;

использование по согласованию функциональных возможностей и материально-технической базы как непосредственно правоохранительных органов, так и других государственных органов, вовлекаемых в профилактическую работу по предупреждению преступности и правонарушений, в целях обеспечения эффективности реализации согласованных решений;

анализ деятельности правоохранительных и иных государственных органов по защите конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, а также выполнения программ борьбы с преступностью;

разработка, согласование и выполнение совместных мероприятий по борьбе с наиболее опасными и распространенными преступными посягательствами, деятельностью организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций);

изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений;

формирование единообразной практики применения законодательства, направленного на борьбу с преступностью и другими правонарушениями. Выработка и внесение предложений о совершенствовании законодательства, направленных на укрепление законности и правопорядка;

взаимодействие с Советом безопасности РК, реализация его поручений по вопросам координации деятельности правоохранительных органов;

сотрудничество в разработке и согласованном осуществлении мер подготовки и повышения квалификации кадров.

Предусматривается, что возглавляет Координационный совет генеральный прокурор РК.

