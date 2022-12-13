Двукратный олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе

Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров, кенийский стайер Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе, которая произошла в округе Каджиадо, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Nation Africa, легкоатлет и еще пять человек находились на борту самолета, который упал на юго-востоке Кении. Во время крушения один из пассажиров получил серьезную травму, и его сразу отправили в больницу.

"Все произошло внезапно, самолет взлетел, и потом его двигатель выключился. Летчик при посадке крылом задел дерево, и самолет начал вращаться, а затем упал на каменистое поле. Благодарим Всевышнего, что остались живы, получив лишь ушибы мягких тканей... Пилот проделал невероятную работу, чтобы удержать самолет максимально устойчиво". Дэвид Рудиша

Знаменитый спортсмен во второй раз чудом остался жив в аварии. Три года назад автомобиль Рудиши лоб в лоб столкнулся с автобусом. Бегун тогда не получил серьезных травм.

33-летний Дэвид Рудиша, помимо двух золотых медалей летних олимпиад 2012 и 2016 годов, выиграл два чемпионата мира в беге на 800 м (2011, 2015) и дважды был лучшим на чемпионате Африки на этой же дистанции (2008, 2010).