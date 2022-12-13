Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Двукратный олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе

Двукратный олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе Фото: wikimedia
Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров, кенийский стайер Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе, которая произошла в округе Каджиадо, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Как информирует Nation Africa, легкоатлет и еще пять человек находились на борту самолета, который упал на юго-востоке Кении. Во время крушения один из пассажиров получил серьезную травму, и его сразу отправили в больницу.

"Все произошло внезапно, самолет взлетел, и потом его двигатель выключился. Летчик при посадке крылом задел дерево, и самолет начал вращаться, а затем упал на каменистое поле. Благодарим Всевышнего, что остались живы, получив лишь ушибы мягких тканей... Пилот проделал невероятную работу, чтобы удержать самолет максимально устойчиво".Дэвид Рудиша

Знаменитый спортсмен во второй раз чудом остался жив в аварии. Три года назад автомобиль Рудиши лоб в лоб столкнулся с автобусом. Бегун тогда не получил серьезных травм.

33-летний Дэвид Рудиша, помимо двух золотых медалей летних олимпиад 2012 и 2016 годов, выиграл два чемпионата мира в беге на 800 м (2011, 2015) и дважды был лучшим на чемпионате Африки на этой же дистанции (2008, 2010).

Читайте также

Аргентина – Хорватия: какие шансы у команд выйти в финал?

Один из героев ЧМ-2022 по футболу может перейти в "Баварию"

Куандык Шынасилов
Кения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Некоторые создают ИП даже на имя онкобольных в целях уклонения от налога – глава КГД
Некоторые создают лжепредприятия с миллиардным оборотом даже на имя онкобольных – глава КГД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления