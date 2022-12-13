В Акмолинской области подвели итоги развития агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс – одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. Большой вклад в развитие продовольственной безопасности и в целом отрасли в стране вносит Акмолинская область.

В этом году в сфере сельского хозяйства в регионе отмечены положительные результаты. С итогами года аграриев поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.



"Благодаря самоотверженному труду каждого из вас и мерам государственной поддержки объем валовой продукции впервые превысит отметку в 1 трлн тенге, а это один из лучших показателей по республике", – подчеркнул руководитель региона.

Результат достигнут за счет увеличения производства растениеводческой продукции.

Большая работа проведена по введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Теперь посевная площадь увеличена до 5,2 млн га, из которых яровые культуры составили 4,6 млн га.





Фото: gov.kz



Акмолинская область стала одним из ведущих зерновых регионов страны, заняв лидирующие позиции по экспорту пшеницы.

Всего сельхозтовапроизводителями собрано 5,5 млн га сева со средней урожайностью 11,7 центнера с га, что выше показателей прошлого года на 30%.

Руководитель области отметил и лучшие районы, обеспечившие наибольший валовый сбор.

"Самую высокую урожайность – 20 центнеров с гектара – получили аграрии Сандыктауского района. Коллективы ТОО "Белгородское" и "Каменка и Д" заслуживают особого внимания, там урожайность составила более 40 центнеров с гектара. Выше областного показатели у сельхозформирований "Хлебороб" Аккольского района, "Журавлевка-1" Бурабайского района и "Шуйское 21" Атбасарского района", – рассказал Ермек Маржикпаев.

Немаловажную роль занимает и техническая оснащенность предприятий. Только в нынешнем году закуплено около 2 тыс. современных тракторов и комбайнов.

Наряду с растениеводством развивается и животноводство.

С начала года в области произведено более 155 тыс. тонн мяса в живом весе, 350 тыс. тонн молока, более 620 млн штук яиц. Увеличено поголовье скота.

В области ежегодно растет число молочно-товарных ферм и расширяются мощности действующих. Более сотни мясных и десять молочно-товарных ферм запущены в 2022 году.

Приоритетным направлением является самообеспечение социально значимыми товарами. Производство акмолинских товаропроизводителей превышает потребность населения области в четыре раза по яйцу, в 7,5 раза по мясу птицы, в 36 раз по муке.





Фото: gov.kz



Также регион полностью закрывает свою потребность в мясной продукции. В рамках импортозамещения развивается мясное птицеводство и производство растительного масла.

Всего в рамках продовольственного пояса страны на рынки столицы поставлено более 24 тыс. тонн мясной продукции, свыше 200 млн штук яиц, 100 тыс. тонн молочных продуктов. Акмолинские товаропроизводители на треть закрывают потребность жителей столицы по мясу и молоку.