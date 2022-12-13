50 участников акселератора получили гранты на реализацию проектов

9 декабря в санатории Almaty Resort состоялось торжественное вручение государственных грантов в размере 1 млн тенге 50 финалистам проекта-акселератора для незанятой молодежи – молодежный лагерь Jas Camp Almaty.

Проект был направлен на поддержку незанятой молодежи города путем предоставления им возможности получить новые знания в сфере управления бизнесом, найти точки роста проектов и необходимые ресурсы для их реализации.



Организатором мероприятия выступило КГУ "Управление молодежной политики города Алматы".





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области



В проекте приняли участие более 1 тыс. молодых ребят, имеющих статус зарегистрированного безработного лица, 100 из которых в течение пяти дней на базе комплекса Almaty Resort прошли мастер-классы от квалифицированных менторов и коучей.

Особое внимание в ходе обучения было уделено тому, как начинающим предпринимателям обучиться востребованным навыкам и профессиям, адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе и самореализоваться.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области



На основании конкурса 50 молодых людей получили гранты для реализации своих идеи.