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50 участников акселератора получили гранты на реализацию проектов

50 участников проекта "Акселератора" получили гранты на реализацию проектов Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
9 декабря в санатории Almaty Resort состоялось торжественное вручение государственных грантов в размере 1 млн тенге 50 финалистам проекта-акселератора для незанятой молодежи – молодежный лагерь Jas Camp Almaty.

Проект был направлен на поддержку незанятой молодежи города путем предоставления им возможности получить новые знания в сфере управления бизнесом, найти точки роста проектов и необходимые ресурсы для их реализации.

Организатором мероприятия выступило КГУ "Управление молодежной политики города Алматы". 


50 участников акселератора получили гранты на реализацию проектов

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В проекте приняли участие более 1 тыс. молодых ребят, имеющих статус зарегистрированного безработного лица, 100 из которых в течение пяти дней на базе комплекса Almaty Resort прошли мастер-классы от квалифицированных менторов и коучей. 

Особое внимание в ходе обучения было уделено тому, как начинающим предпринимателям обучиться востребованным навыкам и профессиям, адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе и самореализоваться.


50 участников проекта

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

 

На основании конкурса 50 молодых людей получили гранты для реализации своих идеи.

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