50 участников акселератора получили гранты на реализацию проектов
Проект был направлен на поддержку незанятой молодежи города путем предоставления им возможности получить новые знания в сфере управления бизнесом, найти точки роста проектов и необходимые ресурсы для их реализации.
Организатором мероприятия выступило КГУ "Управление молодежной политики города Алматы".
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В проекте приняли участие более 1 тыс. молодых ребят, имеющих статус зарегистрированного безработного лица, 100 из которых в течение пяти дней на базе комплекса Almaty Resort прошли мастер-классы от квалифицированных менторов и коучей.
Особое внимание в ходе обучения было уделено тому, как начинающим предпринимателям обучиться востребованным навыкам и профессиям, адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе и самореализоваться.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
На основании конкурса 50 молодых людей получили гранты для реализации своих идеи.