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Первый казахстанский курорт превентивной медицины откроется рядом со столицей

Первый казахстанский курорт превентивной медицины откроется рядом со столицей Фото: Wyndham Residence Aqkol Club
На туристической карте страны появился Wyndham Residence Aqkol Club с концепцией Wellness отдыха.

В столице состоялась презентация загородного резорт-отеля премиум класса Wyndham Residence Aqkol Club, расположенного рядом с городом Акколь, в 110 км от Астаны. Его особенность заключается в том, что это первый в Казахстане отель, где внедрены методики превентивной и антивозрастной медицины.

"При разработке объекта мы сделали выбор в пользу одного из самых быстрорастущих сегментов гостиничной индустрии – Wellness недвижимости. Поскольку Wellness предполагает концепцию здорового образа жизни, основанного на физическом и ментальном благополучии, мы выбрали для расположения отеля ближайший к столице сосновый лес в курортной зоне Акколь, в 110 километрах от Астаны. При строительстве использованы экологически чистые материалы, применены принципы энергосбережения. Контроль над строительно-монтажными работами вела немецкая инжиниринговая компания KVL Group, что говорит о качестве проекта", – отметила в своем выступлении исполнительный директор компании QZ Property Эльмира Кабланбаева.

В рамках презентации состоялось подписание соглашения с лидером отельной индустрии – американской компанией Wyndham Hotels and Resorts – о присвоении курорту коллекционного брэнда Wyndham Residence, пока первому и единственному в Центральной Азии и Казахстане.


Первый казахстанский курорт превентивной медицины откроется рядом со столицей

Фото: Wyndham Residence Aqkol Club

Как подчеркнул в своем выступлении генеральный менеджер сети Wyndham по СНГ Сергей Егоров, проект в Акколе вызывает гордость, поскольку это первый в Центральной Азии загородный отель под брендом лидера отельной индустрии Wyndham Residence. Он дает уникальную возможность для инвесторов, так как это вложение в качественный продукт с гарантированной доходностью. При этом осуществление деятельности под маркой Wyndham означает постоянный контроль над качеством сервиса и регулярное обучение сотрудников.

"Концепция данного проекта – совмещение качества, безопасности и доходности", – подытожил Сергей Егоров. 

Управлением Wyndham Residence Aqkol Club будет заниматься компания Grand Quality Management. Ее президент Джем Джиритджи отметил, что фактический опыт в сочетании с накопленным управленческим потенциалом позволяют успешно создавать современные отели и обеспечивать высокое качество сервиса для клиентов.

При этом Wyndham Residence Aqkol Club – это первый инвестиционный отель в Казахстане, где частные инвесторы могут приобрести номер и получать пассивный доход.

Схожий формат владения и получения дохода уже реализован компанией QZ Property на первом в Казахстане апарт-отеле под управлением международной сети YE’S. Данный вид инвестирования позволяет получать стабильный доход, а все заботы, связанные с управлением апартамента или гостиничного номера, берет на себя управляющая компания. Кроме получения ежемесячного дохода, растет также стоимость актива: так, с начала продаж и на сегодняшний день средняя доходность инвестиций составила более 25% годовых. 


Первый казахстанский курорт превентивной медицины откроется рядом со столицей

Фото: Wyndham Residence Aqkol Club

Отдых в Wyndham Residence Aqkol Club представляет собой баланс основных составляющих стратегии здоровья: питания, физической активности, окружающей среды, ментального благополучия и терапии. Институтом интегративной медицины и оздоровления (Institute of Integrative Medicine and Wellness), с которым в ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве, разработаны программы и методики активного долголетия, гармонии, баланса и красоты по итогам глубокого анализа мировых научных достижений.

Как отметил генеральный директор QZ Property Арман Акмагамбетов, это первый в Центральной Азии загородный отель Wyndham Residence и первый в Казахстане отель международного уровня, на котором можно заработать, – инвесторы могут приобрести здесь номер и получать доход.

Партнерский материал

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