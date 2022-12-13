Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане обнулили акциз на бензин АИ-80

Бензин АИ 80 Фото: pixabay
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором по 1 марта 2023 года будет исключена нулевая ставка акцизного топлива, сообщает Zakon.kz.

С 10 декабря 2022 года по 1 апреля 2023 года инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, а также инспекции по контролю в электроэнергетике при Министерстве энергетики Узбекистана разрешили в порядке исключения проводить проверки субъектов предпринимательства по незаконному и неэффективному использованию энергоресурсов без вмешательства в их финансово-экономическую деятельность, без согласования с уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, сообщает Kun.uz.

Также инспекциям разрешили вносить в правоохранительные органы представления по применению мер наказания в отношении должностных лиц, допустивших излишние потери и хищение автобензина, а также даче правовой оценки их деятельности.

Сообщается, что в ночь на 13 декабря на автомобильных заправках компании "Узбекнефтегаз" цена бензина марки АИ-80 снизилась с 6 800 до 5 700 сумов или на 1 100 сумов (с 283 до 237,59 тенге).

Читайте также

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается метель 14 декабря

Где в Казахстане сейчас жить хорошо: обзор цен на продукты

50 участников акселератора получили гранты на реализацию проектов

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Некоторые создают ИП даже на имя онкобольных в целях уклонения от налога – глава КГД
Некоторые создают лжепредприятия с миллиардным оборотом даже на имя онкобольных – глава КГД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления