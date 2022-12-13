В Узбекистане обнулили акциз на бензин АИ-80

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором по 1 марта 2023 года будет исключена нулевая ставка акцизного топлива, сообщает Zakon.kz.

С 10 декабря 2022 года по 1 апреля 2023 года инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, а также инспекции по контролю в электроэнергетике при Министерстве энергетики Узбекистана разрешили в порядке исключения проводить проверки субъектов предпринимательства по незаконному и неэффективному использованию энергоресурсов без вмешательства в их финансово-экономическую деятельность, без согласования с уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, сообщает Kun.uz.

Также инспекциям разрешили вносить в правоохранительные органы представления по применению мер наказания в отношении должностных лиц, допустивших излишние потери и хищение автобензина, а также даче правовой оценки их деятельности.

Сообщается, что в ночь на 13 декабря на автомобильных заправках компании "Узбекнефтегаз" цена бензина марки АИ-80 снизилась с 6 800 до 5 700 сумов или на 1 100 сумов (с 283 до 237,59 тенге).