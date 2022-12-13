Названы лучшие 10-летние автомобили в 2022 году

Эксперты американского портала ISeeCars составили рейтинг лучших 10-летних автомобилей на вторичном рынке по соотношению цены, качества и долговечности, сообщает Zakon.kz.

Эксперты изучили более 2 млн подержанных автомобилей и выбрали модели с самым долгим сроком службы и низкой ценой. Чтобы выяснить стоимость каждой тысячи миль, они взяли среднюю стоимость авто на вторичном рынке и разделили ее на примерный оставшийся срок службы.

Стоимость автомобилей корректна для рынка США.

Первое место в рейтинге занял седан Chevrolet Impala со средней стоимостью 9706 долларов (4,5 млн тенге) – его 1 тыс. миль стоит в среднем 87 долларов, или 40,9 тыс. тенге.

За ним следует гибрид Toyota Prius со средней стоимостью 13 878 долларов (6,5 млн тенге) и остаточной ценой за 1 тыс. миль пробега в 107 долларов (50,3 тыс. тенге).

Замыкает тройку лидеров купе Honda Civic с показателем в 12 673 доллара (5,9 млн тенге) на "вторичке" и 108 долларами (50,8 тыс. тенге) остаточной цены за 1 тыс. миль пробега.

Тор-20 лучших 10-летних автомобилей на вторичном рынке по версии iSeeCars:

Chevrolet Impala. Toyota Prius. Honda Civic (купе). Kia Sedona. Toyota Avalon. Honda Fit. Honda Accord. Ford Fusion. Dodge Grand Caravan. Toyota Camry Hybrid. Mazda 6. Toyota Camry. Toyota Corolla. Hyundai Santa Fe. Honda Civic (седан). Nissan Maxima. Honda Odyssey. Ford Expedition. Honda Ridgeline. Toyota Sienna.

Ранее специалисты iSeeCars назвали самые надежные и долговечные автомобили в мире. 10 из 20 мест в рейтинге заняли модели Toyota.

