Названы лучшие 10-летние автомобили в 2022 году
Эксперты изучили более 2 млн подержанных автомобилей и выбрали модели с самым долгим сроком службы и низкой ценой. Чтобы выяснить стоимость каждой тысячи миль, они взяли среднюю стоимость авто на вторичном рынке и разделили ее на примерный оставшийся срок службы.
Стоимость автомобилей корректна для рынка США.
Первое место в рейтинге занял седан Chevrolet Impala со средней стоимостью 9706 долларов (4,5 млн тенге) – его 1 тыс. миль стоит в среднем 87 долларов, или 40,9 тыс. тенге.
За ним следует гибрид Toyota Prius со средней стоимостью 13 878 долларов (6,5 млн тенге) и остаточной ценой за 1 тыс. миль пробега в 107 долларов (50,3 тыс. тенге).
Замыкает тройку лидеров купе Honda Civic с показателем в 12 673 доллара (5,9 млн тенге) на "вторичке" и 108 долларами (50,8 тыс. тенге) остаточной цены за 1 тыс. миль пробега.
Тор-20 лучших 10-летних автомобилей на вторичном рынке по версии iSeeCars:
- Chevrolet Impala.
- Toyota Prius.
- Honda Civic (купе).
- Kia Sedona.
- Toyota Avalon.
- Honda Fit.
- Honda Accord.
- Ford Fusion.
- Dodge Grand Caravan.
- Toyota Camry Hybrid.
- Mazda 6.
- Toyota Camry.
- Toyota Corolla.
- Hyundai Santa Fe.
- Honda Civic (седан).
- Nissan Maxima.
- Honda Odyssey.
- Ford Expedition.
- Honda Ridgeline.
- Toyota Sienna.
Ранее специалисты iSeeCars назвали самые надежные и долговечные автомобили в мире. 10 из 20 мест в рейтинге заняли модели Toyota.