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Доллар немного подешевел на торгах 13 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 469,35 тенге, снизившись на 0,52 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,30 тенге (-0,23).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 496,15 тенге, рубля – в 7,49 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-472,5 тенге, евро – по 495-499 тенге, российские рубли – по 7,18-7,33 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 13 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 1,83%, до 79,42 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 1,65%, до 74,38 доллара за баррель.

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