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Специальную президентскую премию будут получать молодые казахстанские писатели и поэты

Специальная президентская премия, поэты, писатели, Казахстан Фото: akorda.kz
Постановлением правительства от 5 декабря утверждены правила присуждения специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов. Премия будет присуждаться с 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов присуждается ежегодно по следующим номинациям:

  • "Проза";
  • "Поэзия";
  • "Драматургия";
  • "Детская литература".

При этом премия присуждается не более чем одному соискателю по каждой номинации. Повторное присуждение премии не допускается. Одна и та же кандидатура не может выдвигаться на соискание президентской премии более чем по одной номинации.

На соискание президентской премии могут претендовать казахстанские молодые писатели и поэты в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской литературы.

Лицам, удостоенным президентской премии, присваивается звание лауреата, вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Размеры денежного вознаграждения лауреата премии определяются в год ее присуждения в пределах сумм, предусмотренных в республиканском бюджете.

Как отмечается, церемония награждения президентской премией приурочивается ко Дню Независимости РК.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года. 

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