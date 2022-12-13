Специальную президентскую премию будут получать молодые казахстанские писатели и поэты
Так, президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов присуждается ежегодно по следующим номинациям:
- "Проза";
- "Поэзия";
- "Драматургия";
- "Детская литература".
При этом премия присуждается не более чем одному соискателю по каждой номинации. Повторное присуждение премии не допускается. Одна и та же кандидатура не может выдвигаться на соискание президентской премии более чем по одной номинации.
На соискание президентской премии могут претендовать казахстанские молодые писатели и поэты в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской литературы.
Лицам, удостоенным президентской премии, присваивается звание лауреата, вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.
Размеры денежного вознаграждения лауреата премии определяются в год ее присуждения в пределах сумм, предусмотренных в республиканском бюджете.
Как отмечается, церемония награждения президентской премией приурочивается ко Дню Независимости РК.
Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.