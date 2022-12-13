Фанатов Тимати захлестнула ностальгия

Фото: Instagram/timatiofficial

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати на странице в Instagram опубликовал фотографию журнала за 2008 год, на обложке которого размещен портрет певца, сообщает Zakon.kz.

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