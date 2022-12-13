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Фанатов Тимати захлестнула ностальгия

Тимати опубликовал архивное фото Фото: Instagram/timatiofficial
Российский хип-хоп-исполнитель Тимати на странице в Instagram опубликовал фотографию журнала за 2008 год, на обложке которого размещен портрет певца, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что молодежный журнал Bravo выходил в России с декабря 2002 по сентябрь 2012 года.

"Сirca 2008", – говорится в подписи к публикации.


Комментаторы пошутили, что "в 2008 году журналы были нашим Instagram".

  • Журналы с постерами – любовь;
  • Самое главное, что эти журналы были самым популярным источником информации, читались, разрезались на части, вклеивались в тетради (оставалось только выбирать, какой оборот странички журнала при этом наиболее важен);
  • Любил покупать такие журналы, когда шел со школы;
  • Обожала эти журналы. Привет, 90-е, – поностальгировали комментаторы.

В конце сентября Тимати ответил на обвинения в эмиграции.

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