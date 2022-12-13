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Сторонники бывшего президента Бразилии напали на штаб-квартиру полиции

Сторонники Болсонару напали на полицейский штаб в Бразилии Фото: Twitter/PaulaFeniks
Нападение на штаб-квартиру бразильской полиции произошло после задержания одного из сторонников экс-президента Бразилии. Жаир Болсонару проиграл на выборах Луле да Сильве, сообщает Zakon.kz.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару попытались ворваться в штаб-квартиру федеральной полиции в столице страны Бразилиа. Это произошло после поражения Болсонару на президентских выборах, передает Reuters.

Болсонару проиграл на выборах Луису Инасио Луле да Сильве. Экс-президент заявил о уязвимости бразильской системы голосования и не признал своего поражения.

Полиция применила электрошоковые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Рядом с местом горели автобусы и автомобили.


Федеральная полиция заявила, что "беспорядки" возле штаб-квартиры устраняются при поддержке столичных сил безопасности.

Атака началась после того, как одного сторонника Болсонару задержали за якобы организацию насильственных "антидемократических действий".

Некоторые из сторонников Жаира Болсонару в знак протеста против итогов выборов перекрыли автомагистрали и разбили палатки перед армейскими казармами, призывая к военному перевороту, чтобы отстранить да Сильву от власти.

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Данияр Кунафин
Бразилия
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