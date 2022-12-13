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Усыпил и забрал 9 млн тенге – грабитель напал на пенсионерку в Караганде

Преступник вынес 9 млн тенге Фото: pixabay
Преступник напал на пенсионерку в ее квартире в Караганде. В ходе преступления он воспользовался неизвестным веществом, чтобы усыпить ее, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло еще 18 августа текущего года. Заявление о происшествии поступило в Центр оперативного управления УП Караганды около 16:00.

Через домофон с 77-летней женщиной связался неизвестный, представившийся мастером по установке подъездных видеокамер. Доверчивая пенсионерка открыла дверь. Злоумышленник прижал к ее лицу тряпку, пропитанную каким-то веществом, и женщина сразу потеряла сознание.


Нападавший вынес из квартиры 7 млн тенге и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 9 млн тенге.

"С целью раскрытия тяжкого преступления был ориентирован весь личный состав подразделений ДП области. В ходе проведения мероприятий установили 25-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 192 части 4 УК РК "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Подозреваемый взят под стражу". Заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин

Санкция статьи предусматривает наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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