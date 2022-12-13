Аким Карагандинской области представил президенту информацию о динамике производства в регионе

Президент принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, который рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона за 11 месяцев текущего года, сообщает Zakon.kz.

Главе государства была представлена информация о динамике промышленного и сельскохозяйственного производства. По данным акима, во всех отраслях промышленности наблюдаются позитивные тенденции. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6%, передает Акорда.

Особое внимание в ходе встречи было уделено состоянию жилищно-коммунального хозяйства региона, в том числе систем тепло- и водоснабжения.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.