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В предгорье Алматы сносят незаконно строящийся таунхаус

снос незаконной постройки в Алматы Фото: Управления градостроительного контроля
13 декабря начался снос многоквартирного дома в микрорайоне Нурлытау. Строение принялись разбирать в присутствии судебных исполнителей. Работы по возведению объекта были завершены наполовину, компании удалось залить только бетонный каркас, передает Zakon.kz.

Управлением градостроительного контроля Алматы было установлено, что возводили жилой комплекс  незаконно. Собственника здания привлекли к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений.     

 "Сегодня начался принудительный снос жилого комплекса. Еще в марте текущего года в акимат Бостандыкского района поступило письмо с жалобой на его строительство. На его основании была совершена внеплановая проверка. Выяснилось, что данный объект не имеет разрешительных документов. По факту, все нарушения собственником не были устранены в установленный срок. Далее застройщик обжаловал решение суда, но решение осталось без изменений. По этой причине судом была назначена дата на принудительный снос".Начальник отдела управления градостроительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам Тульбасиев Алибек

По информации представителей районного акимата, по истечении срока предписание об устранении нарушения так и не было соблюдено. В связи с этим все материалы на снос незаконно возведенного объекта направлены в суд.  

"К нам поступил исполнительный документ, выданный судом Бостандыкского района на снос незаконно возведенного объекта площадью 900 кв. м за счет ответчика (собственника) о том, что 12 октября текущего года было открыто исполнительное производство. После этого собственник жилого комплекса был неоднократно поставлен в известность, чтобы он добровольно исполнил решение суда о сносе строящегося объекта". Государственный судебный исполнитель Департамента юстиции Алматы Арнур Бакберген 
Чиновники заявляют, что снос незаконно возведенного в предгорье Алматы таунхауса займет несколько дней. 

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