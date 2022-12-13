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В Алматы прошел первый форум социальных служб

В Алматы прошел первый форум социальных служб Фото: пресс-служба акимата города Алматы
13 декабря в Алматы состоялся первый социальный форум "Жүректен жүрекке", приуроченный к 85-летию создания социальной службы города, сообщает Zakon.kz.

Форум, направленный на модернизацию системы взаимоотношений "Общество – бизнес – государство", прошел при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК. Организатором мероприятия выступил акимат Алматы. Всего в работе форума приняли участие более 300 человек.
Ведущие международные и казахстанские эксперты социальной сферы, лидеры общественного мнения, представители неправительственных организаций и государственных органов поделились кейсами успешных проектов, направленных как на решение острых социальных проблем, так и на укрепление роли социальных работников в обществе.

"Наибольший результат в решении социально значимых вопросов достигается при эффективном взаимодействии так называемого золотого треугольника, когда социальная стабильность обеспечивается совместными усилиями общества, государства и бизнеса. Поэтому в ходе форума вместе с представителями НПО, предпринимателями, социальными работниками мы старались найти решения, способствующие консолидации наших усилий по поиску современных подходов в решении социальных проблем".Заместитель акима города Алматы Асем Нусупова


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе форума также обсуждались тенденции и перспективы развития социальных программ, основы трудового законодательства в отношении людей с ограниченными возможностями и социально уязвимых слоев населения, взаимодействие общества, государства и бизнеса на примере реализованных социальных проектов общественных организаций.


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Лучшие предложения, прозвучавшие на форуме, будут применены в практике. Так, в целях профилактики и предупреждения инвалидности со следующего года будет усилена работа апробированного в рамках пилотного проекта Центра раннего вмешательства. На базе данного центра будет открыт научный, учебно-методический Центр раннего вмешательства, где планируется разработать и в дальнейшем внедрить единый протокол лечения детей с разными формами церебрального паралича, что позволит улучшить показатели качественной реабилитации в целом и реабилитации детей с инвалидностью в частности.


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вместе с тем для обеспечения доступности городской инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями, а также их вовлечения в общество со следующего года планируется масштабировать деятельность Центра социальной поддержки лиц с инвалидностью Ten Qogam путем открытия их в каждом районе города. Дополнительно планируется расширить функционал работы центров с включением в них деятельности по мониторингу доступности объектов социальной инфраструктуры и внесением рекомендаций к устранению замечаний.


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участники форума обсудили тенденции и перспективы развития социальных программ, основы трудового законодательства в отношении людей с ограниченными возможностями и социально уязвимых слоев населения, взаимодействие общества, государства и бизнеса на примере реализованных социальных проектов общественных организаций и другие важные вопросы.

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