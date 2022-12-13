Ледяной поток на реке Есентай снес ограждение в Алматы

Алматинцы стали очевидцами, как поток воды с глыбами льда в реке Есентай снес металлическое ограждение. Специалисты объяснили, что стало причиной инцидента, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях жители мегаполиса опубликовали видео, на котором запечатлено опасное скопление льда, с огромной скоростью несущееся вниз по течению.









Фото: facebook.com / Сауле Кобжанова



Такое неспокойное и пугающее состояние русла реки прокомментировали в Управлении экологии и окружающей среды города.

"Из-за перепадов температуры воздуха зафиксирован сход льда на набережной реки Есентай, который снес ограждение. Сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города совместно с районным акиматом, Департаментом ЧС и Службой спасения принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории", – разъяснили в ведомстве.

Там же добавили, что в настоящее время вода проходит по руслу реки беспрепятственно, опасности нет.

