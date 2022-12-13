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Очередной оружейный схрон найден в Алматинской области

Найден в Алматинской области Фото: polisia.kz
Схрон с оружием был найден полицейскими на территории лесополосы города Конаева, сообщает Zakon.kz.

В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали сотрудники УПЭ ДП Алматинской области, УП города Конаева и сотрудники ДКНБ по Алматинской области.

В обнаруженной сумке китайского производства находились два винчестера калибра 12 мм, нарезной карабин BENELLI калибра 223 Rem, двуствольное обрезанное охотничье ружье калибра 16 мм и одноствольное обрезанное ружье.

Кроме того, были изъяты газовый пистолет, две боевые гранаты марки "Ф-1", железный ящик с патронами калибра 7,62 мм (всего 440 штук) и 12-го калибра (18 штук). А также бронежилет и многое другое.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Конаева по ст. 287 ч. 3 УК РК. Назначены необходимые экспертные проверки и ведется следствие". Пресс-служба ДП Алматинской области


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