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В Алматы устраняют последствия схода ледяного потока

Последствия схода шуги Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В администрации города Алматы рассказали о последствиях схода ледяного потока на реке Есентай, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата Алматы дала пояснения насчет шугохода (движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда (шуги), представляющего собой ноздреватую, рыхлую массу, состоящую из кристаллов пластинчатой формы) на реке Есентай (участок между ул. Жамакаева и пр. Аль-Фараби).

"Сообщаем, что на дамбе-водоотделителе (распределитель воды между реками Киши Алматы и Есентай) образования и таяния льда не наблюдалось. Также на участке реки выше пр. Аль-Фараби имеется отстойник (Есентайский водоприемник), что в свою очередь не позволяет ледяным глыбам спуститься ниже по течению. Ледяные глыбы вышли из русла реки до этого отстойника". Пресс-служба акимата Алматы

На данный момент сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС города Алматы и Службой спасения принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории, ледяные глыбы будут собираться на Есентайском водоприемнике и вывозиться.

Ледяной поток снес ограждение на реке Есентай в Алматы 13 декабря 2022 года.

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