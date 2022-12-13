Ситуация в Украине: в Киеве ограничено энергопотребление, армия Беларуси начала проверку боеготовности

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить спецмиссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривает ли РФ возможность начала вывода войск из Украины до конца 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Воздушная тревога прозвучала во всех областях Украины.

В неподконтрольной Украине Горловке утром под обстрел попал завод "Стирол".

Помощник главы МВД непризнанной ЛНР Виталий Киселев заявил, что российские силы взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что российские ракеты поразили все тепловые электростанции Украины, а также обесточили 44 высоковольтных воздушные линии.

Министр энергетики также сообщил, что все девять энергоблоков АЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории, уже работают. Ночью после ремонта к электросети подключили еще один энергоблок мощностью 1000 МВт, который вышел из строя после обстрелов в ноябре.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве на треть ограничено энергопотребление.

Зеленский призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической и энергетической инфраструктуры Украины.

Зеленский призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической и энергетической инфраструктуры Украины. Франция выделит 125 млн евро на генераторы, LED-лампы и техническое обслуживание Пивденноукраинской АЭС. Испания предоставит 163 единицы различного оборудования для подстанций, Канада – 50 осветительных вышек для ремонта энергообъектов в ночное время.

В Forbes пишут о том, что контрнаступление Украины может пройти в Запорожском направлении, несмотря на похолодание.

США отправили в Украину первую партию оборудования на 13 млн долларов для восстановления энергоинфраструктуры. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи для Украины.

Владимир Зеленский изложил план по разрешению конфликта. Одним из пунктов значился вывод солдат ВС РФ с украинской территории. "Об этом не может идти и речи", – прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российские власти сформулировали ответ на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия, уже согласовали. По этому указу запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, а также если в контракте потолок фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести внезапную проверку боевой готовности армии страны. Во вторник подразделения выдвинутся в назначенные районы в кратчайшие сроки. Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, проверка будет комплексной – войска займут оборону и наведут мосты через Неман и Березину.

Ватикан не принес извинений российской стороне за высказывания Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене Сторонники бывшего президента Бразилии напали на штаб-квартиру полиции Эрдоган объявил об открытии месторождения нефти на 12 млрд долларов

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