Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене

Депутат французской партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Адриан Катенан получил четыре месяца условного срока за пощечину своей супруге, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала BFMTV, депутат считается правой рукой главы партии Жан-Люка Меланшона и он "признал свою вину в жестокости по отношению к жене, с которой он сейчас разводится".

Катенан признался, что дал пощечину, когда жена сообщила ему о желании с ним развестись. Кроме того, он отправлял ей СМС с угрозами.

Депутат также будет обязан заплатить женщине компенсацию в 2 тыс. евро.

Катенана исключили из рядов партии на эти четыре месяца условного срока – до 13 апреля 2023 года. Партия в своем коммюнике написала, что "остается приверженной борьбе против насилия над женщинами", назвав наказание депутату "необходимым политическим решением".

Катенан, подчеркнуто также в коммюнике, должен будет пройти соответствующий курс "по воспитанию ответственности за насилие над женщинами", лишь после этого его могут зачислить обратно в ряды партии.

