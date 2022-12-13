Соседи рассказали о семье, в которой отец убил трех детей и покончил с собой

Трагедия в Актау вызвала резонанс во всем Казахстане. Соседи рассказали о семье, в которой 38-летний мужчина покончил с собой, повесив перед этим своих троих детей, сообщает Zakon.kz.

Младшему не было и года. Полицейские считают, что на такой шаг мужчина пошел из-за предстоящего развода, передает Astana TV.

По словам соседей, семья казалось самой обычной. Пара работала в пекарне.

Нормальные, соседи как соседи, дети, муж, жена. Не знаю, кто из них работал, на машине ездили. Для меня, конечно, это шок. Соседка Елизавета Музыка

Неладное заподозрил сосед. Его насторожил силуэт ребенка в окне без движения. Прибывшие на место полицейские разбили стекло. Войдя в квартиру, они обнаружили повешенными на бельевой веревке троих детей - восьми и пяти лет, а также восьмимесячного малыша. Рядом висел их отец.





Новость по теме Трагедия в Мангистау: эксперт назвал возможные мотивы убийства детей отцом семейства

На версию о ссоре следователей натолкнуло предсмертное аудиосообщение мужчины.