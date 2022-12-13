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Соседи рассказали о семье, в которой отец убил троих детей и покончил с собой

Соседи о семье, где отец убил детей Фото: pixabay
Трагедия в Актау вызвала резонанс во всем Казахстане. Соседи рассказали о семье, в которой 38-летний мужчина покончил с собой, повесив перед этим своих троих детей, сообщает Zakon.kz.

Младшему не было и года. Полицейские считают, что на такой шаг мужчина пошел из-за предстоящего развода, передает Astana TV.

По словам соседей, семья казалась самой обычной. Пара работала в пекарне.

"Нормальные, соседи как соседи, дети, муж, жена. Не знаю, кто из них работал, на машине ездили. Для меня, конечно, это шок. Соседка Елизавета Музыка

Неладное заподозрил сосед. Его насторожил силуэт ребенка в окне без движения. Прибывшие на место полицейские разбили стекло. Войдя в квартиру, они обнаружили повешенными на бельевой веревке троих детей восьми и пяти лет, а также восьмимесячного малыша. Рядом висел их отец.


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На версию о ссоре следователей натолкнуло предсмертное аудиосообщение мужчины.

"В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная гр. Б. своей супруге Д., где говорит ей, что собирается умереть и вместе с собой заберет своих детей. Выяснилось, что данный инцидент произошел на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 99 часть 2 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается". И.о. пресс-секретаря ДП Мангистауской области Жаннур Танатарова

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